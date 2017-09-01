Ивановка, заказывая полис ОСАГО через интернет, стала жертвой мошенников

Полиция проводит проверку





В полицию с заявлением обратилась 36-летняя жительница областного центра, сообщив, что стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, на сайте одной из страховых компаний она заказала страховой полис ОСАГО. Для его оплаты женщина перевела через платежную систему 5040 рублей.

После банковской операции женщина ждала заказ, но страховой полис так и не пришел. Тогда заявительница позвонила в реальную страховую компанию, чтобы уточнить о поступлении денег на их счет, но там ей пояснили, что указанный сайт к ним не имеет никакого отношения. Женщина поняла, что перечислила деньги мошенникам, а сайт, на котором она заказала полис, является двойником.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

