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Новости

37 минут назад

В Приволжском районе сгорел автомобиль

ФОТО


Сегодня около 7 часов утра в Приволжском районе у деревни Ивановская произошло возгорание легкового автомобиля. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС

ключевые слова: пожар автомобиль
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