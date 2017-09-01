В Приволжском районе сгорел автомобиль

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Сегодня около 7 часов утра в Приволжском районе у деревни Ивановская произошло возгорание легкового автомобиля. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: ГУ МЧС