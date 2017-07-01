Металлинвестбанк открывает офис в Иванове

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Металлинвестбанк открыл в г. Иваново новый операционный офис, расположенный по адресу: Шереметевский проспект, 49. Это 41 офис в сети Банка и первый в городе Иванове.

Офис предлагает полный спектр услуг для частных клиентов, корпоративного, а также малого и среднего бизнеса. Для организаций и компаний: открытие и ведение банковских счетов, программы кредитования бизнеса, факторинг, банковские гарантии. Для частных клиентов: потребительское и ипотечное кредитование, кредитные и расчетные карты, банковские депозиты, платежи и переводы.

Офис работает с понедельника по пятницу с 9 до 18:00, без перерывов.

Открытие нового офиса Металлинвестбанка производится в рамках программы совершенствования сети отделений; офисы открываются в центральных районах городов, с удобной транспортной доступностью, в местах с большим пешеходным потоком.

Светлана Крошкина, Старший Вице-президент: «Офис на Шереметевском проспекте 49, напротив Шереметев Парк Отеля стал первым отделением Металлинвестбанка в Иванове. Мы рады, что будем работать в этом красивом, динамично развивающемся городе. Наши продукты привнесут в жизнь горожан новые перспективы, позволят ивановским предприятиям и организациям реализовывать новые проекты, поддержат развитие малого и среднего бизнеса.»

Общая информация:

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» успешно работает на рынке с 1993 года. На сегодняшний день Банк является универсальным кредитным учреждением, присутствующим в корпоративном и розничном сегментах, с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Офисная сеть Банка представлена 5 филиалами (г. Белгород, г. Выкса, г. Нижний Новгород, г. Пермь, г. Новосибирск) и 35 дополнительными и операционными офисами в указанных регионах, а также в Воронежской и Владимирской, Липецкой областях и в Чувашской республике.

Приоритетными направлениями деятельности Банка являются: комплексное обслуживание клиентов-юридических лиц, кредитование, факторинг, выдача гарантий, предоставление широкого спектра розничных услуг, таких как ипотечное и потребительское кредитование, все виды операций с пластиковыми картами и депозитными вкладами, работа на рынках ценных бумаг, иностранной валюты и производных финансовых инструментов. В последние годы Банк особое внимание уделяет потребительскому и ипотечному кредитованию, а также увеличению объема услуг для предприятий среднего и малого бизнеса.

Банк проводит взвешенную и консервативную политику, не принимая на себя высоких рисков, что позволяет оставаться прибыльным и сохранять среднерыночные темпы роста в текущих экономических условиях. Высокий уровень ликвидности поддерживается высококачественным портфелем ценных бумаг.

Основой для дальнейшего развития Банка является высокая капитализация и безупречная репутация.

Рейтинги:

По данным крупнейших независимых информационно-аналитических агентств ПАО АКБ «Металлинвестбанк» стабильно входит в ТОП-100 крупнейших российских банков, является лидером по торговле валютами на ММВБ и ведущим оператором срочного рынка.

В рэнкинге журнала «Профиль» на 01.07.17 Банк занимает 73-е место по размеру активов и 79-е место по размеру капитала.

В рейтинге надежности журнала «Профиль» банк занимает 17 место.

Согласно данным Ассоциации Факторинговых Компаний Банк по итогам 2016 года занял 6 место по объему выплаченного финансирования.

Международным рейтинговым агентством «Moody's Investors Service» Банку присвоен рейтинг В2/Not Prime.

RAEX (Эксперт РА) Банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruВBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

В 2016 году Национальным Банковским Журналом ПАО АКБ «Металлинвестбанк» был признан самым удобным банком для малого и среднего бизнеса.

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