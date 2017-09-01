23-летнего ивановца задержали при получении посылки с наркотиками

Психотропные и наркотические вещества злоумышленник заказывал через интернет - ФОТО





В областном центре сотрудники полиции и таможни задержали с поличным при получении посылки 23-летнего ивановца. После вскрытия посылки выяснилось, что внутри находилось запрещенное к ввозу и распространению психотропное вещество - амфетамин массой 500 граммов.

Выяснилось, что задержанный через интернет заказывал наркотические средства и психотропные вещества массой до 1 килограмма. Затем расфасовывал наркотики на дозы и через тайники-закладки сбывал ивановским наркоманам.

По месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли порядка 750 граммов наркотиков. Таким образом, общий вес изъятых из незаконного оборота наркотиков составил 1 килограмм 250 граммов.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: УМВД

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