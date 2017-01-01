Считать выгоду с ТТК - легко

На правах рекламы





Что для нас осень? Это не только начало учебного года, возвращение из отпусков, неизбежные холода, но и обмен летними впечатлениями, новостями, просмотр новых фильмов и многое другое. С наступлением сентября мы чаще общаемся в социальных сетях, посещаем онлайн-кинотеатры и новостные порталы, играем в сетевые игры. И без высокоскоростного доступа в интернет нам не обойтись.

Специально к началу осеннего сезона компания ТТК запускает выгодные тарифные планы для физических лиц «Простой» и «Простая формула». Абоненты, подключившие тарифный план «Простой», получают возможность пользоваться «Домашним Интернетом» от ТТК на скорости до 50 Мбит/с за 350 рублей в месяц. Тарифный план «Простая формула» — это пакет из двух популярных услуг: высокоскоростного Интернета и домашнего телевидения по единой цене от 290 рублей в месяц.

«Интерактивное ТВ» от ТТК - это множество интересных каналов, высокое качество картинки и возможность управлять телеэфиром. Абонент может пользоваться функциями перемотки и паузы, а также просмотра уже завершившихся программ. Помимо основных пакетов каналов доступны тематические: «Amedia Premium HD» и «Кино» для любителей фильмов и сериалов, «Спорт», «Футбол», «Плюс футбол» и «Наш футбол» - для спортивных болельщиков, а также пакеты «Познавательный», «Детский» и «Для взрослых».

В этот раз абоненты, воспользовавшиеся осенним предложением, получают приятный бонус: они могут приобрести Wi-Fi роутер в рассрочку всего за 1 рубль ежемесячно в течение первого года. При подключении услуги «Интерактивное телевидение» с пакетом телевизионных каналов «Базовый» или «Расширенный» можно приобрести в рассрочку и ТВ-приставку на таких же выгодных условиях - 1 рубль в месяц.

Чтобы подключить высокоскоростной Интернет и телевидение от ТТК по доступным ценам, нужно подать заявку до конца ноября 2017 года.

С подробными условиями акции в Иванове и Шуе можно ознакомиться на сайте formula.myttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра 8-800-775-0-775.

поделиться ссылкой:

