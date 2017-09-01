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На улице Станко в Иванове будут ремонтировать колодцы
Дорожно-ремонтные планы на 8 сентября
По сообщению ивановской мэрии, сегодня в областном центре будут вестись работы по капитальному ремонту дорог на улицах Революционная (разработка корыта) и Станко (ремонт колодцев).
На улице Станкостроителей продолжится устройство корыта, раскладка геосетки, отсыпка щебня, перенос дождеприемных колодцев, промывка коллектора ливневой канализации, разбивка под бортовой камень.
В рамках капитального ремонта Вокзальной площади будут проведены отсыпка щебня, установка бордюра и бортового камня, ремонт ливневой канализации, устройство бетонного основания под тротуарную плитку.
Ремонт тротуаров продолжится на улицах 1-я Полевая и Мякишева.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня будет проводиться на улицах 1-я и 9-я Середские.
Ремонт с применением инертного материала пройдет на улицах 3-я Угольная, 4-я Литейная.
Работы по ямочному ремонту проезжей части приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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