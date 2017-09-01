Житель Ивановской области застрелил на кладбище человека

Суд приговорил убийцу к 11 годам лишения свободы





В Фурманове вынесен приговор 49-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве. Преступление было совершено 16 апреля 2017 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в заброшенном здании возле кладбища села Фряньково Фурмановского района, выстрелил из охотничьего ружья в ранее не знакомого ему 45-летнего местного жителя. В результате массивной кровопотери, вызванной множественными огнестрельными ранениями в область живота и бедра, потерпевший скончался на месте преступления.

В итоге суд приговорил убийцу к 11 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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