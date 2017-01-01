Новости
Ивановцы могут поехать во Владимир и стать звездами ТНТ
Федеральный канал объявляет беспрецедентную всероссийскую акцию
С 9 сентября гигантский съемочный трейлер ТНТ отправляется в большой российский тур: 19 городов, 4000 километров, 3000 видеороликов с участием хэдлайнеров тура - зрителей телеканала ТНТ.
«ТНТ приедет, чтобы сделать тебя звездой», - заявляют организаторы. В большом трейлере на колесах для этого есть все:
- гримерка;
- студия, оборудованная светом, съемочной техникой и хромакеем;
- монтажка, где работают над финальным вариантом ролика.
Как попасть на ТНТ?
- узнай, где именно в городе тура остановится трейлер ТНТ (следи за анонсами);
- зарегистрируйся;
- дождись приглашения на съемку;
- пройди подготовку перед съемками (стилисты-визажисты, инструкции от режиссера - все по-взрослому, как на телевидении);
- войди в кадр и запиши бодрый ролик;
- получи ссылку со своим видео;
- размести его в сети на своей странице, снабдив тегом #ТНТздесь;
Лучшие ролики по результатам зрительского голосования попадут в федеральный или региональный эфир ТНТ.
Вместе со съемочным трейлером ТНТ привезет города тура интерактивные развлечения:
- Фотозона «Все премьеры ТНТ». Твои фото на фоне любимых проектов телеканала. Распечатай или скачай изображение и поделись со своими подписчиками, не забывая про тег #ТНТздесь;
- Викторина «Все премьеры осени на ТНТ!» Настольная Напольная игра, где вместо фишек, на пятиметровом игровом поле, ходят живые люди. Бросаешь кубик, отвечаешь на вопросы, посвященной проектам ТНТ и получаешь приз! Если, конечно, первым доберешься до финиша.
- Мониторы, транслирующие все происходящее в мобильной студии. Следи за героями ID-роликов в режиме реального времени;
В планах ТНТ сделать звездами 3000 человек, то есть отснять более 150 роликов в день. Но, как показывается практика, на деле получается гораздо больше. Так было на прошедшем в Питере VK фесте, где запланированные 400 роликов обернулись почти 900-ми заставками.
Тур стартует в Москве 9 и 10 сентября, во время празднования Дня города, а затем мобильная студия отправится по городам России:
11 и 12 сентября. Владимир
13 и 14 сентября. Нижний Новгород
16 и 17 сентября. Чебоксары
18 и 19 сентября. Казань
20 сентября. Ульяновск
21 сентября. Тольятти
23 и 24 сентября. Самара
25 сентября. Сызрань
26 сентября. Балаково
28 и 29 сентября. Саратов
30 сентября и 1 октября. Волжский
3 и 4 октября. Волгоград
5, 6 и 7 октября. Ростов-на-Дону
9 и 10 октября. Новочеркасск
11 и 12 октября. Воронеж
13 и 14 октября. Новомосковск
16 и 17 октября. Тула18 и 19 октября. Рязань
- оцените новость:
-
(0)
- 52
- 0