Ивановцы могут поехать во Владимир и стать звездами ТНТ

Федеральный канал объявляет беспрецедентную всероссийскую акцию





С 9 сентября гигантский съемочный трейлер ТНТ отправляется в большой российский тур: 19 городов, 4000 километров, 3000 видеороликов с участием хэдлайнеров тура - зрителей телеканала ТНТ.

«ТНТ приедет, чтобы сделать тебя звездой», - заявляют организаторы. В большом трейлере на колесах для этого есть все:

- гримерка;

- студия, оборудованная светом, съемочной техникой и хромакеем;

- монтажка, где работают над финальным вариантом ролика.

Как попасть на ТНТ?

- узнай, где именно в городе тура остановится трейлер ТНТ (следи за анонсами);

- зарегистрируйся;

- дождись приглашения на съемку;

- пройди подготовку перед съемками (стилисты-визажисты, инструкции от режиссера - все по-взрослому, как на телевидении);

- войди в кадр и запиши бодрый ролик;

- получи ссылку со своим видео;

- размести его в сети на своей странице, снабдив тегом #ТНТздесь;

Лучшие ролики по результатам зрительского голосования попадут в федеральный или региональный эфир ТНТ.

Вместе со съемочным трейлером ТНТ привезет города тура интерактивные развлечения:

- Фотозона «Все премьеры ТНТ». Твои фото на фоне любимых проектов телеканала. Распечатай или скачай изображение и поделись со своими подписчиками, не забывая про тег #ТНТздесь;

- Викторина «Все премьеры осени на ТНТ!» Настольная Напольная игра, где вместо фишек, на пятиметровом игровом поле, ходят живые люди. Бросаешь кубик, отвечаешь на вопросы, посвященной проектам ТНТ и получаешь приз! Если, конечно, первым доберешься до финиша.

- Мониторы, транслирующие все происходящее в мобильной студии. Следи за героями ID-роликов в режиме реального времени;

В планах ТНТ сделать звездами 3000 человек, то есть отснять более 150 роликов в день. Но, как показывается практика, на деле получается гораздо больше. Так было на прошедшем в Питере VK фесте, где запланированные 400 роликов обернулись почти 900-ми заставками.

Тур стартует в Москве 9 и 10 сентября, во время празднования Дня города, а затем мобильная студия отправится по городам России:

11 и 12 сентября. Владимир

13 и 14 сентября. Нижний Новгород

16 и 17 сентября. Чебоксары

18 и 19 сентября. Казань

20 сентября. Ульяновск

21 сентября. Тольятти

23 и 24 сентября. Самара

25 сентября. Сызрань

26 сентября. Балаково

28 и 29 сентября. Саратов

30 сентября и 1 октября. Волжский

3 и 4 октября. Волгоград

5, 6 и 7 октября. Ростов-на-Дону

9 и 10 октября. Новочеркасск

11 и 12 октября. Воронеж

13 и 14 октября. Новомосковск

16 и 17 октября. Тула

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