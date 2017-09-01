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Новости

14 минут назад

В Иванове пьяный дед попал под колеса фургона

С травмами головы пострадавший госпитализирован в ОКБ


ДТП случилось 7 сентября около 21.40 на улице Кузнецова областного центра. 30-летний водитель грузовой «ГАЗели» сбил 71-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть дороги вне «зебры», которая, к слову, была неподалеку.

В результате ДТП пешехода с травмами головы и признаками алкогольного опьянения доставили в областную клиническую больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.



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