В Иванове пьяный дед попал под колеса фургона

С травмами головы пострадавший госпитализирован в ОКБ





ДТП случилось 7 сентября около 21.40 на улице Кузнецова областного центра. 30-летний водитель грузовой «ГАЗели» сбил 71-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть дороги вне «зебры», которая, к слову, была неподалеку.

В результате ДТП пешехода с травмами головы и признаками алкогольного опьянения доставили в областную клиническую больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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