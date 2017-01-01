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сегодня, 20:18
ПОСЛУШАЙТЕ! Почему население не платит взносы за капремонт и как выкручивается регоператор
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Попечители фонда капремонта заговорили о необходимости его финансового оздоровления. На реализацию программы в этом году регоператору не хватает 700 миллионов рублей - фонд был вынужден идти в банк. Кредит взят на 200 миллионов на полтора года - максимум, который регоператор смог себе позволить. Большую сумму просто не вернул бы.
Между тем большая часть дефицита - несобранные с населения взносы. Их накопилось под полмиллиарда рублей. Претензионный отдел регоператора работает, но эффект незначительный.
Почему – в комментарии Татьяны Прокопенко.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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