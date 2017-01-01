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сегодня, 20:18

ПОСЛУШАЙТЕ! Почему население не платит взносы за капремонт и как выкручивается регоператор

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Попечители фонда капремонта заговорили о необходимости его финансового оздоровления. На реализацию программы в этом году регоператору не хватает 700 миллионов рублей - фонд был вынужден идти в банк. Кредит взят на 200 миллионов на полтора года - максимум, который регоператор смог себе позволить. Большую сумму просто не вернул бы.

Между тем большая часть дефицита - несобранные с населения взносы. Их накопилось под полмиллиарда рублей. Претензионный отдел регоператора работает, но эффект незначительный.

Почему – в комментарии Татьяны Прокопенко.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Старая песня. Взять в займы у знакомого банка, подарить ему  % из бюджета. Подсадить на очередной заем область. Вся программа кап. ремонта работает по системе откатов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Эх, дал бы кто взаймы,
    
До следующей зимы,
    
И позабыл об этом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов
				
сегодня, 12:54

				

				В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов 
								

					
	 Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника
				

				

	    			
    
	    				
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	       		"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
				
сегодня, 11:00

				

				"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза 
								

					Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей				

				

	    			
    
	    				
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