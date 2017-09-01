Глава администрации Плеса подала в отставку





Глава администрации Плесского городского поселения Ольга Орлова написала заявление об отставке. Данную информацию нам подтвердили в департаменте внутренней политики Ивановской области.

О причинах ухода Ольги Орловой с поста плесского главы не сообщается. Однако, по нашим сведениям, отставке предшествовал ее конфликт с председателем Совета Плесского городского поселения Тимербулатом Каримовым.



Сама Ольга Станиславовна отказалась что-либо комментировать нам по телефону.



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