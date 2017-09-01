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Новости

12 минут назад

Глава администрации Плеса подала в отставку


Глава администрации Плесского городского поселения Ольга Орлова написала заявление об отставке. Данную информацию нам подтвердили в департаменте внутренней политики Ивановской области.

О причинах ухода Ольги Орловой с поста плесского главы не сообщается. Однако, по нашим сведениям, отставке предшествовал ее конфликт с председателем Совета Плесского городского поселения Тимербулатом Каримовым.

Сама Ольга Станиславовна отказалась что-либо комментировать нам по телефону.



ключевые слова: Плес администрация глава отставка
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов
				
сегодня, 12:54

				

				В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов 
								

					
	 Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника
				

				

	    			
    
	    				
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	       		"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
				
сегодня, 11:00

				

				"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза 
								

					Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей				

				

	    			
    
	    				
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