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Новости

22 минуты назад

В Ивановскую область поступят новые школьные автобусы и машины скорой помощи

6 и 21 единица транспорта соответственно


В рамках федеральных проектов в Ивановскую область за счет средств федерального бюджета в 2017 году поступят 6 новых школьных автобусов и 21 автомобиль скорой медицинской помощи. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министра Дмитрий Медведев.

Школьные автобусы и автомобили скорой помощи будут приобретены Минпромторгом России у российских автопроизводителей и переданы в регионы.

В Ивановскую область за счет федеральных средств поступят 6 автобусов: 2 - вместимостью до 12 человек, 1 – до 20 человек, 3 – до 24 человек. Как сообщили в департаменте образования Ивановской области, в текущем году также планируется приобрести новый школьный транспорт за счет средств областного и муниципальных бюджетов.

Напомним, работа по замене автопарка школьного транспорта в регионе проводится планомерно. В течение прошлого учебного года приобретено 14 новых школьных автобусов, из них 6 автобусов - за счет средств муниципальных бюджетов в Заволжском, Ивановском, Ильинском, Родниковском, Тейковском и Фурмановском районах, 8 - за счет средств федерального бюджета для Заволжского, Ивановского, Кинешемского, Лежневского, Тейковского, Фурмановского, Шуйского и Юрьевецкого районов.

В ведомстве сообщили, что всего в Ивановской области 169 школьных автобусов осуществляют подвоз к месту учебы и обратно почти 4 тысяч детей. Все школьные автобусы оснащены навигационно-информационной системой ГЛОНАСС, 167 школьных автобусов оборудованы тахографами.

Обновление автопарка медицинского транспорта также осуществляется ежегодно. В прошедшем году парк скорой помощи пополнили 32 автомашины: 21 автомобиль приобретен за счет средств федерального бюджета и 11 - за счет средств областного бюджета. Спецтехника поступила в Иваново, Комсомольский, Лежневский, Тейковский, Палехский, Родниковский, Фурмановский, Вичугский, Шуйский и другие районы. В этом году, согласно распоряжению Правительства РФ, в регион поступит 21 автомобиль скорой медицинской помощи. Транспорт будет распределен в соответствии с потребностями медицинских организаций.



ключевые слова: школьный автобус скорая помощь
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