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Новости

36 минут назад

Проблемой дольщиков Ивановской «ДСК» занялись антимонопольщики


Энергетической проблемой дольщиков занялась антимонопольная служба. Возбуждено дело по факту одностороннего отказа компании «Альфа-энерго» выполнять договор и присоединять к электричеству дом по улице Рабфаковской, 38.

Заявление в УФАС на сетевика написала компания «Стройиндустрия-Холдинг», которая занимается достройкой объектов ДСК в Иванове. Многоквартирный дом должны были сдать в эксплуатацию еще в июне текущего года. Однако сроки подключения к электросетям были нарушены. И ввода жилья не состоялось.

Как сообщают антимонопольщики, свои обязательства, проложив кабельные линии к сетям «Альфа-энерго», «Стройиндустрия» и «ДСК» выполнили. О невозможности технологического присоединения заявила компания «Альфа-энерго», предложив, по сути, застройщику провести дополнительные мероприятия по подключению. Что вылилось в новые финансовые затраты, которые застройщик нести не намерен. И считает, что это ведет к ущемлению его интересов по своевременной сдаче жилья дольщикам.

Дело о нарушении компанией «Альфа-энерго» закона о защите конкуренции должно быть рассмотрено в управлении УФАС области 28 сентября.



ключевые слова: Ивановская ДСК дольщики УФАС электросети
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Надя								
							
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  • 8 минут назад
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							Давно было пора обращаться и в ФАС и в прокуратуру.  Даже странно,  что небольшая сетевая организация откровенно мошенническими действиями с продажами-перепродажами РТП и игрой в "выдвини новый уровень сложности выполнения ТУ после прохождения старого" может срывать федеральную программу Достроя. Куда все это время смотрели соответствующие инстанции?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 12:54

				

				В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов 
								

					
	 Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника
				

				

	    			
    
	    				
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	       		"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
				
сегодня, 11:00

				

				"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза 
								

					Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей				

				

	    			
    
	    				
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