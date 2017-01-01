Проблемой дольщиков Ивановской «ДСК» занялись антимонопольщики





Энергетической проблемой дольщиков занялась антимонопольная служба. Возбуждено дело по факту одностороннего отказа компании «Альфа-энерго» выполнять договор и присоединять к электричеству дом по улице Рабфаковской, 38.

Заявление в УФАС на сетевика написала компания «Стройиндустрия-Холдинг», которая занимается достройкой объектов ДСК в Иванове. Многоквартирный дом должны были сдать в эксплуатацию еще в июне текущего года. Однако сроки подключения к электросетям были нарушены. И ввода жилья не состоялось.

Как сообщают антимонопольщики, свои обязательства, проложив кабельные линии к сетям «Альфа-энерго», «Стройиндустрия» и «ДСК» выполнили. О невозможности технологического присоединения заявила компания «Альфа-энерго», предложив, по сути, застройщику провести дополнительные мероприятия по подключению. Что вылилось в новые финансовые затраты, которые застройщик нести не намерен. И считает, что это ведет к ущемлению его интересов по своевременной сдаче жилья дольщикам.

Дело о нарушении компанией «Альфа-энерго» закона о защите конкуренции должно быть рассмотрено в управлении УФАС области 28 сентября.

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