В Ивановской области прокуратура судится за вывоз мусора

В облсуде идут слушания, касающиеся тарифа на вывоз ТКО





Выступая в интересах жителей, прокуратура подала в суд иск, оспаривая приказ департамента энергетики и тарифов Ивановской области.

Напомним, единый тариф на услугу регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов начал действовать в области с 1 июля, что вызвало шквал претензий от жителей во всевозможные инстанции. Верховный суд рассматривает саму схему на предмет коррупционной составляющей, а в областном суде идут слушания, касающиеся собственно тарифа.

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