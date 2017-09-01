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Новости

54 минуты назад

В Ивановской области прокуратура судится за вывоз мусора

В облсуде идут слушания, касающиеся тарифа на вывоз ТКО


Выступая в интересах жителей, прокуратура подала в суд иск, оспаривая приказ департамента энергетики и тарифов Ивановской области.

Напомним, единый тариф на услугу регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов начал действовать в области с 1 июля, что вызвало шквал претензий от жителей во всевозможные инстанции. Верховный суд рассматривает саму схему на предмет коррупционной составляющей, а в областном суде идут слушания, касающиеся собственно тарифа.



ключевые слова: мусор ТКО тариф прокуратура суд
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									ник2шум								
							
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  • 49 минут назад
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							А что тариф? Повысился? Так нужно же офис новый содержать регоператору, иномарочки закупить, длинноногих секретарш модельной внешности нанять, себе, любимым, зарплату нехилую положить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов
				
сегодня, 12:54

				

				В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов 
								

					
	 Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника
				

				

	    			
    
	    				
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	       		"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
				
сегодня, 11:00

				

				"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза 
								

					Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей				

				

	    			
    
	    				
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