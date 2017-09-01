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54 минуты назад
В Ивановской области прокуратура судится за вывоз мусора
В облсуде идут слушания, касающиеся тарифа на вывоз ТКО
Выступая в интересах жителей, прокуратура подала в суд иск, оспаривая приказ департамента энергетики и тарифов Ивановской области.
Напомним, единый тариф на услугу регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов начал действовать в области с 1 июля, что вызвало шквал претензий от жителей во всевозможные инстанции. Верховный суд рассматривает саму схему на предмет коррупционной составляющей, а в областном суде идут слушания, касающиеся собственно тарифа.
ключевые слова: мусор ТКО тариф прокуратура суд
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Комментарии (1)
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- ник2шум49 минут назадА что тариф? Повысился? Так нужно же офис новый содержать регоператору, иномарочки закупить, длинноногих секретарш модельной внешности нанять, себе, любимым, зарплату нехилую положить.
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