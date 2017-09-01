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Новости

сегодня, 17:42

На дорогах Ивановской области увеличилось количество комплексов фотовидеофиксации

С начала года при помощи фоторадаров в регионе было вынесено более 152 520 постановлений по делам об административных правонарушениях


Продолжает расширяться функционал приборов фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме. Так, по состоянию на 7 сентября 2017 года, на территории Ивановской области количество функционирующих комплексов увеличено до 55, из них 45 передвижных комплексов и 10 стационарных, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

За 8 месяцев текущего года ЦАФАП ГИБДД УМВД было вынесено 152 524 постановления по делам об административных правонарушениях, которые были зафиксированы в автоматическом режиме с помощью дорожных камер.

Самым распространенным видом административного правонарушения в области дорожного движения, фиксируемого приборами фотовидеофиксации, остается превышение установленной скорости движения транспортного средства. Именно за это нарушение ПДД водители чаще всего получают уведомления.

За 8 месяцев 2017 года за превышение скоростного режима вынесено 140 643 постановлений, за проезд на запрещающий сигнал светофора – 592, за выезд на полосу встречного движения – 1708, за нарушение правил парковки – 6640, за пересечение стоп-линии – 2941.



ключевые слова: фотовидеофиксация фоторадары УГИБДД
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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							На промежутке между Кохмой и Суховкой повесели станционар на столбах,что-то похожее на типо системы "Автодория")))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 44 минуты назад
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							140 643 * 500 / 1 = 35 160 750
    
592 * 1000 / 2 = 296 000
    
1708 * 5000 / 2 = 427 0000
    
6640 * 1500 / 2 = 4 980 000
    
2941 * 1000 / 2 = 1 470 500
    
 42 лям денег за 8 мес? 10 583 562 в мес
    
Какая зарплата у пастуха с камерами?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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