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На дорогах Ивановской области увеличилось количество комплексов фотовидеофиксации
С начала года при помощи фоторадаров в регионе было вынесено более 152 520 постановлений по делам об административных правонарушениях
Продолжает расширяться функционал приборов фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме. Так, по состоянию на 7 сентября 2017 года, на территории Ивановской области количество функционирующих комплексов увеличено до 55, из них 45 передвижных комплексов и 10 стационарных, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
За 8 месяцев текущего года ЦАФАП ГИБДД УМВД было вынесено 152 524 постановления по делам об административных правонарушениях, которые были зафиксированы в автоматическом режиме с помощью дорожных камер.
Самым распространенным видом административного правонарушения в области дорожного движения, фиксируемого приборами фотовидеофиксации, остается превышение установленной скорости движения транспортного средства. Именно за это нарушение ПДД водители чаще всего получают уведомления.
За 8 месяцев 2017 года за превышение скоростного режима вынесено 140 643 постановлений, за проезд на запрещающий сигнал светофора – 592, за выезд на полосу встречного движения – 1708, за нарушение правил парковки – 6640, за пересечение стоп-линии – 2941.
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592 * 1000 / 2 = 296 000
1708 * 5000 / 2 = 427 0000
6640 * 1500 / 2 = 4 980 000
2941 * 1000 / 2 = 1 470 500
42 лям денег за 8 мес? 10 583 562 в мес
Какая зарплата у пастуха с камерами?