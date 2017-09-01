ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: лечение без лекарств, судьба троллейбуса и внутренний туризм

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Премьера рубрики «Герой губернии». Сколько раз отжимается и приседает легендарная конькобежка Ирина Егорова и как она лечится без лекарств?

- Судьба троллейбуса и не только. Владимир Шарыпов о перспективах развития городского транспорта.

- Украл, выпил, в тюрьму. Как повар деньги из сейфа умыкнул?

- Какой рингтон нынче в тренде? И как будут развивать внутренний туризм?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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