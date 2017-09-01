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Новости

сегодня, 17:30

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: лечение без лекарств, судьба троллейбуса и внутренний туризм

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Премьера рубрики «Герой губернии». Сколько раз отжимается и приседает легендарная конькобежка Ирина Егорова и как она лечится без лекарств?

- Судьба троллейбуса и не только. Владимир Шарыпов о перспективах развития городского транспорта.

- Украл, выпил, в тюрьму. Как повар деньги из сейфа умыкнул?

- Какой рингтон нынче в тренде? И как будут развивать внутренний туризм?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов
				
сегодня, 12:54

				

				В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов 
								

					
	 Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника
				

				

	    			
    
	    				
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	       		"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
				
сегодня, 11:00

				

				"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза 
								

					Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей				

				

	    			
    
	    				
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