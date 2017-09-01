В Иванове хотят приватизировать сеть муниципальных аптек

Коммунисты выступили резко против, полагая, что на месте аптек могут появиться магазины





На вчерашнем заседании комитета по имуществу и земельным отношениям Ивановской городской думы рассматривался в том числе вопрос о приватизации сети муниципальных аптек ООО «Фармация».

По итогам обсуждения данного вопроса 5 депутатов проголосовали «за», в том числе представители ЛДПР и «Справедливой России», 3 – воздержались. Против выступил Первый секретарь Ивановского горкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивгордуме Александр Бойков. Сегодня на сайте КПРФ вышло его обращение к главе областного центра по поводу предстоящей приватизации «Фармации». Приведем некоторые фрагменты этого обращения:

«Мало того, что данный проект вносился администрацией Иваново в спешном порядке в июне текущего года, он также спешно был отозван и вдруг вновь был внесён на заседание комитета по имуществу и земельным отношениям дополнительным вопросом в повестку дня.

Чем же вызвана срочность рассмотрения данного вопроса?

По заверениям администрации, причина одна - это убыточность предприятия. За первый квартал 2017 года ООО "Фармация" Фрунзенского района города Иваново сработало в убыток на 659 тысяч рублей».

«Администрация города Иваново планирует выручить за приватизацию данной аптеки 50 миллионов рублей! За 2 469,3 кв. метра! Это примерно 20 тысяч рублей за квадратный метр. Вместе с оборудованием, в том числе производственным! Вместе с имеющимися уже препаратами! Ни на какую мысль всё это не наводит?».

«На самом заседании комитета городской Думы председатель комитета по управлению имуществом администрации Иваново О.Н. Хитрич настаивала на продаже этого предприятия, не принимая во внимание ни ходатайство представителя департамента здравоохранения Ивановской области о переносе рассмотрения вопроса, ни мнение временно исполняющего обязанности директора предприятия, фактически попросившей о предоставлении возможности доработать до конца текущего года, ни мнения некоторых депутатов, в том числе и моего.

О.Н. Хитрич заявила на заседании комитета, что предприятие не является социально значимым. А как вы считаете, прочитав информацию о деятельности предприятия, приведённую выше?

При этом ещё между департаментом здравоохранения Ивановской области и ООО "Фармация" Фрунзенского района города Иваново заключен договор по обеспечению лекарственными препаратами с 50% скидкой для населения области».

«Мы все прекрасно понимаем, что в случае приватизации данного предприятия, через месяц или год хорошая социально-значимая городская аптечная сеть будет просто уничтожена, а на её месте появятся очередные магазины каких-нибудь федеральных сетей».

«Подводя черту под всем вышесказанным, обращаюсь к Главе города Иваново В.Н. Шарыпову с требованием остановить уничтожение ООО "Фармация" Фрунзенского района – социально значимого, по моему мнению, предприятия.

Считаю также необходимым обратиться в прокуратуру Ивановской области с целью проверить данный проект решения на коррупционную составляющую».

По словам Алексея Бойкова, данный вопрос будет рассмотрен уже на заседании Ивановской городской думы 13 сентября 2017 года.

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