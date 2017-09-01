В Ивановской области суд отобрал у чиновника выделенную ему землю

И вернул ее в распоряжение районной администрации







Жителю Ивановской области, занимавшему должность на государственной службе, предоставлен в аренду сроком на 11 месяцев земельный участок в деревне Конохово для строительства спортивно-оздоровительного центра.

Менее, чем через 5 месяцев гражданин обратился с заявлением в администрацию Ивановского района о смене вида разрешенного использования с «для строительства спортивно-оздоровительного центра» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Как установила прокуратура в ходе проверки, смена вида разрешенного использования земельного участка проходила без торгов, то есть в нарушение Земельного кодекса.

В связи с этим прокуратура потребовала возвратить земельный участок в распоряжение администрации Ивановского района. В итоге суд удовлетворил данные исковые требования в полном объеме, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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