Новости
В Ивановской области суд отобрал у чиновника выделенную ему землю
И вернул ее в распоряжение районной администрации
Жителю Ивановской области, занимавшему должность на государственной службе, предоставлен в аренду сроком на 11 месяцев земельный участок в деревне Конохово для строительства спортивно-оздоровительного центра.
Менее, чем через 5 месяцев гражданин обратился с заявлением в администрацию Ивановского района о смене вида разрешенного использования с «для строительства спортивно-оздоровительного центра» на «для ведения личного подсобного хозяйства».
Как установила прокуратура в ходе проверки, смена вида разрешенного использования земельного участка проходила без торгов, то есть в нарушение Земельного кодекса.
В связи с этим прокуратура потребовала возвратить земельный участок в распоряжение администрации Ивановского района. В итоге суд удовлетворил данные исковые требования в полном объеме, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
- оцените новость:
-
(0)
- 483
- 2
Комментарии (2)
-
- Alex10040 минут назадКак мило... Просто вернул и всё.
-
- ltyhnm24 минуты назадНЕ УДИВИЛИ ПРОВЕРЯЙТЕ У ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ НЕ ОШИБЁТЕСЬ.
Новость дня
-
(1)
- 837
-
(1)
- 3325
-
(1)
- 1082
-
(0)
- 2129