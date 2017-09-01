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Новости

сегодня, 15:51

В Иванове продолжают пресекать несанкционированные земляные работы

Очередной рейд провели сотрудники городского управление муниципального контроля - ФОТО


6 сентября сотрудники управления муниципального контроля ивановской администрации провели рейд. Предметом проверки стали несанкционированные земляные работы, проводимые горожанами без соответствующего на то разрешения. Рейд прошел на улицах Неждановская, 1-я Приречная, в 5-м и 6-м Линейных переулках. По фактам нарушений составлен один административный протокол.

Как пояснили в мэрии, несанкционированным является любое раскапывание грунта без разрешения на осуществление земляных работ, связанных с нарушением внешнего благоустройства (разрытие грунта в виде ям, траншей и прочее.).

Сотрудники управления провели в ходе проверки разъяснительную работу с лицами, проводившими земляные работы без разрешения. Нарушителям рассказали о необходимости получения соответствующего согласования на выполнение указанных работ в соответствии с требованиями Правил благоустройства города Иваново. Одновременно граждан предупредили об административной ответственности. За грубое нарушение производства земляных работ на нарушителя может быть наложено административное наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

С января по сентябрь 2017 года составлено 8 дел об административных правонарушениях, связанных с несанкционированной разработкой грунта. На нарушителей наложены административные наказания в виде штрафов на общую сумму в 24 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: земляные работы рейд
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