Материалы «Музеев города Юрьевца» представят на выставке в Русском музее

Экспозиция посвящена 85-летнему юбилею Андрея Тарковского





С 20 сентября по 20 ноября в Русском музее города Санкт-Петербург будет работать выставка «Андрей Тарковский. Художник пространства», посвящённая 85-летнему юбилею всемирно известного режиссера Андрея Тарковского (1932-1986).

На выставке впервые вместе будут собраны архивные и документальные материалы, творческие работы коллег и сподвижников, художников и фотографов, работавших и друживших с мастером. Среди них - сценарии, письма, сценография и эскизы к костюмам и декорациям, плакаты и документальные фильмы.

Главным акцентом выставки станут фотографии со съемок, выполненные различными авторами, ярко и своеобразно показывающие сам процесс рождения фильмов режиссера Андрея Тарковского. Особую часть экспозиции займут рисунки и живописные произведения самого Андрея Тарковского, начиная с детского возраста и заканчивая некоторыми из последних его работ.

«Материалы к выставке представлены российскими и зарубежными участниками, в том числе областным музеем «Музеи города Юрьевца» и заведующей кафедрой истории и культурологии Ивановского государственного химико-технологического университета Марией Миловзоровой», - говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры и туризма Ивановской области.

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