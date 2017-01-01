Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

4 минуты назад

Материалы «Музеев города Юрьевца» представят на выставке в Русском музее

Экспозиция посвящена 85-летнему юбилею Андрея Тарковского


С 20 сентября по 20 ноября в Русском музее города Санкт-Петербург будет работать выставка «Андрей Тарковский. Художник пространства», посвящённая 85-летнему юбилею всемирно известного режиссера Андрея Тарковского (1932-1986).

На выставке впервые вместе будут собраны архивные и документальные материалы, творческие работы коллег и сподвижников, художников и фотографов, работавших и друживших с мастером. Среди них - сценарии, письма, сценография и эскизы к костюмам и декорациям, плакаты и документальные фильмы.

Главным акцентом выставки станут фотографии со съемок, выполненные различными авторами, ярко и своеобразно показывающие сам процесс рождения фильмов режиссера Андрея Тарковского. Особую часть экспозиции займут рисунки и живописные произведения самого Андрея Тарковского, начиная с детского возраста и заканчивая некоторыми из последних его работ.

«Материалы к выставке представлены российскими и зарубежными участниками, в том числе областным музеем «Музеи города Юрьевца» и заведующей кафедрой истории и культурологии Ивановского государственного химико-технологического университета Марией Миловзоровой», - говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры и туризма Ивановской области.



ключевые слова: Андрей Тарковский музей выставка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 19
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов
				
сегодня, 12:54

				

				В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов 
								

					
	 Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							644						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
				
сегодня, 11:00

				

				"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза 
								

					Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							943						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области 79-летняя бабушка двое суток просидела в лесном болоте
				
сегодня, 10:20

				

				В Ивановской области 79-летняя бабушка двое суток просидела в лесном болоте 
									
								

					
	 Пока ее не спасли участники ПСО «Лиза Алерт Иваново» - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1928						
    •