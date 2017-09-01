В Иванове открыт набор детей в спортшколы на первый год обучения

Прием будет продолжаться в течение сентября





С 1 сентября в областном центре к учебно-тренировочным занятиям в муниципальных спортивных школах приступили более 5 тысяч детей.

В Иванове действуют 10 муниципальных спортшкол, в которых осуществляется подготовка детей по 26 образовательным программам в сфере физической культуры и спорта. Это 26 предложенных видов спорта, любой из которых родители и их ребенок могут выбрать для занятий с учетом личных предпочтений и физической готовности.

До начала занятий все спортивные школы прошли процедуру приемки специальной комиссией.

Как сообщили в городском комитете молодежной политики, физической культуры и спорта, в настоящее время в спортшколах открыт набор детей в спортшколы на первый год обучения, прием будет продолжаться в течение сентября. Для того чтобы записать ребенка в спортивную секцию, родителям необходимо подойти в выбранную спортивную школу и заполнить бланк заявления.

В муниципальных спортшколах представлены такие популярные виды спорта как плавание, баскетбол, волейбол, футбол, художественная гимнастика, каратэ, ушу, легкая атлетика, лыжный спорт, стрельба из лука и арбалета, конный спорт и другие. Кроме того, в городе существуют несколько спортивных школ, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивная школа № 10 предлагает для таких детей отделение адаптивной физической культуры и спорта, включающее, в том числе занятия плаванием, в спортивную школу № 9 принимаются дети с нарушениями слуха, а на базе 11-й конно-спортивной школы осуществляется иппотерапия. «Для того чтобы определить подходит ли выбранный вид спорта ребенку существуют специальные программы тестирования, помогающие выявить склонность к определенному виду спорта, - пояснили специалисты комитета. - Кроме того, профессиональные тренеры в спортивных школах при отборе детей помогают с выбором конкретного вида спорта».

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