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43 минуты назад
В деревне Вондога пройдет XVIII областной Слет школьных лесничеств
28 сентября на территории детского оздоровительного лагеря «Игнатовский» в деревне Вондога Фурмановского района пройдет XVIII областной Слет школьных лесничеств. Организатор мероприятия - комитет Ивановской области по лесному хозяйству.
Для участия в Слете приглашаются команды школьных лесничеств - учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ.
В рамках Слета запланировано проведение конкурсов: «Юный лесовод», «Презентация школьного лесничества» и игры «Лесной патруль». Кроме того, команды продемонстрируют свои достижения на выставке – отчете о проделанной работе».
По итогам конкурсов победители будут награждены дипломами и памятными подарками.
ключевые слова: школа лесничество Слет
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