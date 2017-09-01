В деревне Вондога пройдет XVIII областной Слет школьных лесничеств





28 сентября на территории детского оздоровительного лагеря «Игнатовский» в деревне Вондога Фурмановского района пройдет XVIII областной Слет школьных лесничеств. Организатор мероприятия - комитет Ивановской области по лесному хозяйству.

Для участия в Слете приглашаются команды школьных лесничеств - учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ.

В рамках Слета запланировано проведение конкурсов: «Юный лесовод», «Презентация школьного лесничества» и игры «Лесной патруль». Кроме того, команды продемонстрируют свои достижения на выставке – отчете о проделанной работе».

По итогам конкурсов победители будут награждены дипломами и памятными подарками.

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