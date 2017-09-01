Новости
52 минуты назад
Жители Ивановской области стали чаще брать ипотеку
По информации Банка России, за 7 месяцев 2017 года жителям Ивановской области в российских банках выдано 3062 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 4,24 млрд. рублей.
За аналогичный период 2016 года было выдано 2542 ипотечных кредита на общую сумму 3,54 млрд. рублей.
- оцените новость:
-
(0)
- 215
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:54В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов
Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника
-
(1)
- 645
сегодня, 11:17Открытый в Ивановской области бюст Бальмонта шокировал пользователей соцсетей
ФОТО
-
(1)
- 2904
сегодня, 11:00"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей
-
(1)
- 943
сегодня, 10:20В Ивановской области 79-летняя бабушка двое суток просидела в лесном болоте
Пока ее не спасли участники ПСО «Лиза Алерт Иваново» - ФОТО
-
(0)
- 1928