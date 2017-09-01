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Новости

52 минуты назад

Жители Ивановской области стали чаще брать ипотеку


По информации Банка России, за 7 месяцев 2017 года жителям Ивановской области в российских банках выдано 3062 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 4,24 млрд. рублей.

За аналогичный период 2016 года было выдано 2542 ипотечных кредита на общую сумму 3,54 млрд. рублей.



ключевые слова: банк ипотека кредит
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