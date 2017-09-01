Жители Ивановской области стали чаще брать ипотеку





По информации Банка России, за 7 месяцев 2017 года жителям Ивановской области в российских банках выдано 3062 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 4,24 млрд. рублей.

За аналогичный период 2016 года было выдано 2542 ипотечных кредита на общую сумму 3,54 млрд. рублей.

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