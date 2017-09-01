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Новости

сегодня, 14:23

В региональном правительстве обсудят проекты, реализуемые в Ивановской области

Заседание профильной комиссии проведет губернатор Павел Коньков


8 сентября в региональном правительстве состоится заседание комиссии по проектам, реализуемым на территории Ивановской области. Мероприятие пройдет под председательством губернатора Павла Конькова.

На заседании будут рассмотрены проекты, касающиеся развития торговли в регионе, разработки стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. К реализации также будут предложены проекты «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования, содействие в трудоустройстве и развитие наставничества» и «Оздоровление Волги».

«Кроме того, профильные департаменты представят отчеты о ходе реализации проекта по комплексному развитию моногородов, а также проектов в сфере образования и здравоохранения», - сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, на федеральном уровне определены 11 направлений стратегического развития страны. В их число вошли здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольно-надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода и экология.

В Ивановской области в настоящее время реализуется более 20 проектов. Среди них - «Развитие регионального центра инжиниринга», «Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования», «Региональный кадровый проект Ивановской области «Команда Губернатора: Будущее за нами!», «Сопровождение социально неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей», «Комплексное развитие моногородов, расположенных на территории Ивановской области» и другие.



ключевые слова: проекты реализация
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