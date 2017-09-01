В Иванове у машины техцентра на ходу отвалилось колесо

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Пользователи соцсетей обсуждают фото, на котором водитель спешит к своему оставленному на дороге автомобилю с колесом в руках. Как утверждают очевидцы, заднее левое колесо у машины отвалилось прямо на ходу, укатившись с проезжей части. Инцидент произошел у перекрестка улиц Велижской и Большой Воробьевской.

Примечательно, что надпись на этой ярко раскрашенной легковушке гласит: «Этот автомобиль ваш на время ремонта в техцентре…». На что комментаторы-шутники не преминули тут же ответить:

«А этот автомобиль вам на время ремонта автомобиля, который у вас был на время ремонта вашего автомобиля».

«После такого подменного фонда я бы задумался о качестве ремонта в этом техцентре».

«Ходячая антиреклама».

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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