В Иванове за хранение синтетических наркотиков задержаны двое мужчин

Им грозит до 10 лет лишения свободы





У одного из домов на улице 4-й Белинской областного центра сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Кохмы и 37-летнего ивановца. При личном досмотре у них обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это - синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон массой более 2 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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