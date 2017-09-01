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9 минут назад
В Иванове за хранение синтетических наркотиков задержаны двое мужчин
Им грозит до 10 лет лишения свободы
У одного из домов на улице 4-й Белинской областного центра сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Кохмы и 37-летнего ивановца. При личном досмотре у них обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это - синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон массой более 2 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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