Психологи ивановской колонии №7 начали применять в работе новую технику

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В ивановской женской колонии общего режима №7 сотрудники психологической лаборатории начали применять технику Бодифлекс.

Бодифлекс представляет собой уникальный комплекс упражнений, которые выполняются с обязательным соблюдением специального дыхания. Это диафрагмальное дыхание, обогащающее организм кислородом, которое расслабляет нервную систему, борется со стрессом, депрессией, улучшает общее самочувствие. Бодифлекс является уникальной методикой для работы как индивидуально, так и в групповом режиме.

«Сотрудники уголовно-исполнительной системы при любых обстоятельствах должны демонстрировать уверенность в себе, проявлять настойчивость, последовательность и терпение. Применение данной методики позволяет сотрудникам сохранять оптимизм и положительный настрой в непростых условиях службы», - уверена старший психолог психологической лаборатории ИК-7 Анна Кладова.

Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области

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