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Новости

39 минут назад

В Иванове пройдет городской праздник в рамках всероссийского Фестиваля энергосбережения


Со 1 по 17 сентября по всей стране проходит всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Его главная цель - популяризация идеи энергосбережения и энергоэффективности.

В рамках Фестиваля 17 сентября в ивановском ТРЦ «Серебряный город» пройдет городской праздник. В программе – информационные, просветительские, конкурсно-игровые мероприятия для подростков и молодежи, выступление творческих коллективов города.

Начало – в 14.00.



ключевые слова: энергосбережение фестиваль праздник
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Гирасим Божемойтов								
							
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  • 44 минуты назад
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    • 
										+1
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							а ну да --- на праздник будет профукано в 2 раза больше бабла чем сберегли бы 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов
				
сегодня, 12:54

				

				В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов 
								

					
	 Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника
				

				

	    			
    
	    				
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	       		"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
				
сегодня, 11:00

				

				"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза 
								

					Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области 79-летняя бабушка двое суток просидела в лесном болоте
				
сегодня, 10:20

				

				В Ивановской области 79-летняя бабушка двое суток просидела в лесном болоте 
									
								

					
	 Пока ее не спасли участники ПСО «Лиза Алерт Иваново» - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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