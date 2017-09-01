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39 минут назад
В Иванове пройдет городской праздник в рамках всероссийского Фестиваля энергосбережения
Со 1 по 17 сентября по всей стране проходит всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Его главная цель - популяризация идеи энергосбережения и энергоэффективности.
В рамках Фестиваля 17 сентября в ивановском ТРЦ «Серебряный город» пройдет городской праздник. В программе – информационные, просветительские, конкурсно-игровые мероприятия для подростков и молодежи, выступление творческих коллективов города.
Начало – в 14.00.
ключевые слова: энергосбережение фестиваль праздник
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- Гирасим Божемойтов44 минуты назада ну да --- на праздник будет профукано в 2 раза больше бабла чем сберегли бы
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