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59 минут назад
В Иванове водитель иномарки сбил на «зебре» двух женщин
Пострадавшие доставлены в медучреждения
ДТП случилось 6 сентября около 20.20 на улице Крутицкой областного центра. 44-летний водитель автомобиля «Сузуки SX4» сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемой «зебре».
В результате ДТП:
- женщина 1938 года рождения - с переломом голени, ушибом грудной клетки доставлена в 1 травмпункт;
- женщина 1979 года рождения - с ушибом таза, ушибом грудной клетки доставлена в 7-ю городскую больницу.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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Комментарии (2)
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- Гирасим Божемойтов38 минут назадпо нерегулируемой «зебре». --- угу и на педальном ослике
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- 1234522 минуты назадВ Иваново водители, видимо, совсем отмороженные. Каждый день сбитые пешеходы!
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