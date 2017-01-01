В Иванове водитель иномарки сбил на «зебре» двух женщин

Пострадавшие доставлены в медучреждения





ДТП случилось 6 сентября около 20.20 на улице Крутицкой областного центра. 44-летний водитель автомобиля «Сузуки SX4» сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

В результате ДТП:

- женщина 1938 года рождения - с переломом голени, ушибом грудной клетки доставлена в 1 травмпункт;

- женщина 1979 года рождения - с ушибом таза, ушибом грудной клетки доставлена в 7-ю городскую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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