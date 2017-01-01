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Новости

сегодня, 12:54

В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов

Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника


Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и тактических ракетных комплексов «Точка-У» Западного военного округа провели тренировки по нанесению ракетных ударов.

«Учебные мероприятия прошли в местах дислокации ракетных подразделений - в Ивановской, Ленинградской, Курской областях - в рамках выполнения сдачи контрольных упражнений», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Расчеты отработали скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

К тренировке привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Фото: Минобороны РФ



ключевые слова: армия ракетчики тренировка
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов
				
сегодня, 12:54

				

				В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов 
								

					
	 Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника
				

				

	    			
    
	    				
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