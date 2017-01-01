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В Ивановской области прошли тренировки по нанесению ракетных ударов
Электронные пуски ракет были выполнены по важным объектам условного противника
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и тактических ракетных комплексов «Точка-У» Западного военного округа провели тренировки по нанесению ракетных ударов.
«Учебные мероприятия прошли в местах дислокации ракетных подразделений - в Ивановской, Ленинградской, Курской областях - в рамках выполнения сдачи контрольных упражнений», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Расчеты отработали скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.
К тренировке привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Фото: Минобороны РФ
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Комментарии (1)
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- Гирасим Божемойтов49 минут назадчем бы кремляди не тешились- лишь бы боинг какой нибудь не завалили
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