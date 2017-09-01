В Ивановской области освятили новый поклонный крест

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Епископ Кинешемский и Палехский Иларион освятил поклонный крест на границе Ивановского и Родниковского районов. В своем архипастырском обращении владыка сказал, что «русский народ всегда держался за крест, являющийся духовным оружием, теперь и этот поклонный крест являет собой покровительство Господа всем, с молитвой на него взирающим».

Фото: Ивановская митрополия

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