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Новости

14 минут назад

Совет судей региона проводит фотоконкурс «Ивановская область: заповедное»


Совет судей Ивановской области проводит фотоконкурс на тему «Ивановская область: заповедное». К участию приглашаются судьи, работники аппарата судов, сотрудники управления Судебного департамента, судьи, пребывающие в отставке.   

Как сообщают организаторы, цели конкурса:

- осветить заповедные и исторические места Ивановской области, ее природу, ландшафт, города, промыслы, уникальные мероприятия;

- создать фотовыставку работ сотрудников судебной системы Ивановской области, предоставив им таким образом площадку для воплощения творческого потенциала.



ключевые слова: судьи фотоконкурс
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									макссс								
							
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  • 11 минут назад
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							лучше бы объявили конкурс на правосудный приговор								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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