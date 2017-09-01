Новости
14 минут назад
Совет судей региона проводит фотоконкурс «Ивановская область: заповедное»
Совет судей Ивановской области проводит фотоконкурс на тему «Ивановская область: заповедное». К участию приглашаются судьи, работники аппарата судов, сотрудники управления Судебного департамента, судьи, пребывающие в отставке.
Как сообщают организаторы, цели конкурса:
- осветить заповедные и исторические места Ивановской области, ее природу, ландшафт, города, промыслы, уникальные мероприятия;
- создать фотовыставку работ сотрудников судебной системы Ивановской области, предоставив им таким образом площадку для воплощения творческого потенциала.
ключевые слова: судьи фотоконкурс
- оцените новость:
-
(0)
- 86
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- макссс11 минут назадлучше бы объявили конкурс на правосудный приговор
Новость дня
сегодня, 11:00"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей
-
(0)
- 510