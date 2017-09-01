Совет судей региона проводит фотоконкурс «Ивановская область: заповедное»





Совет судей Ивановской области проводит фотоконкурс на тему «Ивановская область: заповедное». К участию приглашаются судьи, работники аппарата судов, сотрудники управления Судебного департамента, судьи, пребывающие в отставке.

Как сообщают организаторы, цели конкурса:

- осветить заповедные и исторические места Ивановской области, ее природу, ландшафт, города, промыслы, уникальные мероприятия;

- создать фотовыставку работ сотрудников судебной системы Ивановской области, предоставив им таким образом площадку для воплощения творческого потенциала.

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