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Новости

33 минуты назад

В Иванове начали благоустраивать дворы в рамках проекта «Городская среда»

ФОТО


Сегодня, 7 сентября, в областном центре начались работы по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчики пришли во двор дома №11 на улице Ташкентской. По словам жильцов девятиэтажки, основная проблема двора - заросли старых деревьев, а также отсутствие добротной пешеходной зоны.

Услышав о проекте «Городская среда», горожане решили принять в нем участие и обратились к своему депутату в городской думе Владимиру Козлову. Вместе с ним жильцы разработали дизайн-проект благоустройства двора и подали заявку на участие в конкурсе. «Мы хотели комплексно подойти к решению вопроса. На этом месте мы видим дикие заросли, где бегали бездомные собаки, ночевали асоциальные элементы, валялись кучи мусора. В планах - создать здесь миниатюрный парк отдыха, где могут проводить время люди разного возраста», - рассказал Владимир Козлов.

Заявка от жильцов многоквартирного дома №11 на улице Ташкентской вошла в число 24 дворов, которые запланированы к благоустройству в 2017 новом году. Заместитель главы города Виктор Казанцев сообщил, что проектом благоустройства предусмотрены работы по асфальтировке тротуара, установка детского игрового оборудования и площадки для воркаута, формирование зеленой зоны с высадкой многолетних цветочных растений. Сегодня, в день старта работ, подрядчики занимались кронированием деревьев, проводили геодезические работы.

«Этот двор первый, в котором мы приступили к активной фазе работ. Со следующей недели при подходящей погоде мы начнем асфальтировку дорожек. Здесь также работают подрядчики, занимающиеся озеленением, а также и представители компании, которая будет устанавливать игровые элементы и спортплощадку», - отметил Виктор Казанцев.

Он добавил, что на данный момент заключены контракты с подрядчиками по 14 придомовым территориям. По оставшимся 10 дворам конкурсные процедуры находятся в финальной стадии. «Мы ставим задачу завершить все работы до 1 ноября», - подчеркнул заместитель главы городской администрации.   

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: дворы благоустройство проект городская среда
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Krovelchik								
							
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  • 22 минуты назад
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							Осень пришла оттопыривай карманы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Хрюша								
							
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  • 10 минут назад
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							не ну в каждой бочке затычка...ужас какой-то! никто ничего не делать - плохо, айяйяй; начинают делать - все равно плохо!
    
Ну что за народ такой непутевый у нас!?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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