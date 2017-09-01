В Иванове начали благоустраивать дворы в рамках проекта «Городская среда»

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Сегодня, 7 сентября, в областном центре начались работы по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчики пришли во двор дома №11 на улице Ташкентской. По словам жильцов девятиэтажки, основная проблема двора - заросли старых деревьев, а также отсутствие добротной пешеходной зоны.

Услышав о проекте «Городская среда», горожане решили принять в нем участие и обратились к своему депутату в городской думе Владимиру Козлову. Вместе с ним жильцы разработали дизайн-проект благоустройства двора и подали заявку на участие в конкурсе. «Мы хотели комплексно подойти к решению вопроса. На этом месте мы видим дикие заросли, где бегали бездомные собаки, ночевали асоциальные элементы, валялись кучи мусора. В планах - создать здесь миниатюрный парк отдыха, где могут проводить время люди разного возраста», - рассказал Владимир Козлов.

Заявка от жильцов многоквартирного дома №11 на улице Ташкентской вошла в число 24 дворов, которые запланированы к благоустройству в 2017 новом году. Заместитель главы города Виктор Казанцев сообщил, что проектом благоустройства предусмотрены работы по асфальтировке тротуара, установка детского игрового оборудования и площадки для воркаута, формирование зеленой зоны с высадкой многолетних цветочных растений. Сегодня, в день старта работ, подрядчики занимались кронированием деревьев, проводили геодезические работы.

«Этот двор первый, в котором мы приступили к активной фазе работ. Со следующей недели при подходящей погоде мы начнем асфальтировку дорожек. Здесь также работают подрядчики, занимающиеся озеленением, а также и представители компании, которая будет устанавливать игровые элементы и спортплощадку», - отметил Виктор Казанцев.

Он добавил, что на данный момент заключены контракты с подрядчиками по 14 придомовым территориям. По оставшимся 10 дворам конкурсные процедуры находятся в финальной стадии. «Мы ставим задачу завершить все работы до 1 ноября», - подчеркнул заместитель главы городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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