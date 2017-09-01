Новый сезон в областном драмтеатре откроется премьерой французской комедии BLAISE





84-й театральный сезон в Ивановском областном драматическом театре откроется 30 сентября премьерой комедии французского драматурга Клода Манье BLAISE («Блэз», режиссер – заслуженная артистка РФ Людмила Исакова).

Открытие 83-го театрального сезона в Ивановском музыкальном театре состоится 6 октября большим праздничным концертом.

10 октября откроется новый театральный сезон в Кинешемском драмтеатре имени А. Н. Островского.

83-й сезон в Ивановском областном театре кукол открылся 3 сентября. 8 сентября здесь пройдет пресс-конференция, посвященная вопросам работы государственных театров и филармонии в новом театральном сезоне и дальнейших планов.

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