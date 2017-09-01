Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

55 минут назад

Житель Ивановской области избил пенсионера из-за замечания по поводу грязной обуви

Врачи диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму и сотрясение мозга


В поселке Хромцово Фурманоского района в подъезде дома между соседями произошел конфликт. 69-летний мужчина обнаружил на лестничной площадке грязную обувь и решил сделать замечание соседу. В результате ссоры 42-летний фигурант начал избивать пенсионера. Потерпевший обратился в органы внутренних дел и был доставлен в районную больницу. Врачи диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Подозреваемого в избиении задержала полиция. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: избиение травма полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 390
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
				
сегодня, 11:00

				

				"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза 
								

					Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							510						
    •