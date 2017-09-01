Житель Ивановской области избил пенсионера из-за замечания по поводу грязной обуви

Врачи диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму и сотрясение мозга





В поселке Хромцово Фурманоского района в подъезде дома между соседями произошел конфликт. 69-летний мужчина обнаружил на лестничной площадке грязную обувь и решил сделать замечание соседу. В результате ссоры 42-летний фигурант начал избивать пенсионера. Потерпевший обратился в органы внутренних дел и был доставлен в районную больницу. Врачи диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Подозреваемого в избиении задержала полиция. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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