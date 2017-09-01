Работы по газификации в Заречном (Заволжский район) должны завершиться к концу года



Депутат Госдумы Юрий Смирнов посетил Заволжский район и оценил ход работ по прокладке газопровода в селе Заречный, где проживает около 1300 человек.

Год назад, во время кампании по выборам депутатов в Госдуму, на встречах с избирателями к нему часто обращались жители с просьбой помочь в решении вопроса газификации муниципалитета. (Этот район в области - отстающий по уровню газификации.)



На сегодня в селе завершено строительство газопровода среднего давления и газораспределительной подстанции. Глава Междуреченского поселения Владимир Елинов ставит это в заслугу Юрию Смирнову.

Осталось сделать внутрипоселковую разводку к домам. На эти цели из областного бюджета при содействии депутата выделено еще 65 млн рублей.



На месте с участием руководства района и организации-подрядчика, выигравшего торги на проведение газификации было проведено совещание по снятию возникших вопросов по прокладке внутрипоселковой газовой разводки к домам.

«Необходимо добиться того, чтобы подрядчик все эти работы завершил к концу этого года», - подчеркнул Юрий Смирнов.

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