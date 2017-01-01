Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:36

В Южской ЦРБ начался большой ремонт

В больнице оборудуют помещения для педиатрического отделения


В Южской центральной районной больнице начался ремонт помещений для педиатрического отделения.

Ремонт проходит в корпусе, где сейчас расположены стационарные подразделения - терапевтическое и хирургическое отделения, а также отделение «Скорой медицинской помощи». После проведения ремонтных работ педиатрическое отделение расположится рядом с терапевтическим в отдельном крыле со своим входом и аварийным выходом. В нем будут оборудованы кабинет врача, процедурный кабинет, палаты для пациентов с круглосуточным и дневным пребыванием, санитарно-технические помещения. В этом же здании находятся диагностические службы центральной районной больницы (лаборатория, кабинеты ЭКГ и УЗИ, рентгеновский кабинет).

«Планируется, что переезд детского отделения на новое «место жительства» состоится в конце 2017 года», - сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области.



ключевые слова: больница ЦРБ ремонт
  • оцените новость:
  • (0)
  • 148
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
				
сегодня, 11:00

				

				"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза 
								

					Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							510						
    •