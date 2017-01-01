В Южской ЦРБ начался большой ремонт

В больнице оборудуют помещения для педиатрического отделения





В Южской центральной районной больнице начался ремонт помещений для педиатрического отделения.

Ремонт проходит в корпусе, где сейчас расположены стационарные подразделения - терапевтическое и хирургическое отделения, а также отделение «Скорой медицинской помощи». После проведения ремонтных работ педиатрическое отделение расположится рядом с терапевтическим в отдельном крыле со своим входом и аварийным выходом. В нем будут оборудованы кабинет врача, процедурный кабинет, палаты для пациентов с круглосуточным и дневным пребыванием, санитарно-технические помещения. В этом же здании находятся диагностические службы центральной районной больницы (лаборатория, кабинеты ЭКГ и УЗИ, рентгеновский кабинет).

«Планируется, что переезд детского отделения на новое «место жительства» состоится в конце 2017 года», - сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области.

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