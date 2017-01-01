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сегодня, 11:17
Открытый в Ивановской области бюст Бальмонта шокировал пользователей соцсетей
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В селе Алферьево Тейковского района в рамках фестиваля «Алферьевские зори» был открыт бюст Константина Бальмонта. Именно здесь, в Алферьеве, на погосте погребены родственники поэта по отцовской линии.
Бюст выполнен народным умельцем Александром Лебедевым к 150-летию Бальмонта. По некоторым данным, вся работа обошлась в 30 тысяч рублей.
Открытие памятников и бюстов русским поэтам – дело хорошее. Вот только именно этот, Бальмонтовский бюст, буквально шокировал пользователей соцсетей своим безобразием. «Какой ужас! – пишут они. – Или, думаете, для деревни сойдет?».
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Или мб скульптор делал бюст по его поздним фото, когда волос было меньше?