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Новости

сегодня, 11:17

Открытый в Ивановской области бюст Бальмонта шокировал пользователей соцсетей

ФОТО


В селе Алферьево Тейковского района в рамках фестиваля «Алферьевские зори» был открыт бюст Константина Бальмонта. Именно здесь, в Алферьеве, на погосте погребены родственники поэта по отцовской линии.

Бюст выполнен народным умельцем Александром Лебедевым к 150-летию Бальмонта. По некоторым данным, вся работа обошлась в 30 тысяч рублей.

Открытие памятников и бюстов русским поэтам – дело хорошее. Вот только именно этот, Бальмонтовский бюст, буквально шокировал пользователей соцсетей своим безобразием. «Какой ужас! – пишут они. – Или, думаете, для деревни сойдет?».



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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									HeWest								
							
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  • сегодня, 11:36
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										+1
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							Копылова лепила что-ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									SSSS								
							
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  • сегодня, 11:36
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							Действительно не похож(
    
Или мб скульптор делал бюст по его поздним фото, когда волос было меньше?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • 1 минуту назад
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										0
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							Сказать не похож, ничего не сказать - урод... )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									HeWest								
							
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  • сегодня, 11:38
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										+1
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							По роже мужика все понятно. Он вахуе как сделали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									HeWest								
							
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  • сегодня, 11:41
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							Александр Лебедев для РБК: "Вы что захотели за тридцатку?". Семья Бальмонтов была недоступна для комментариев. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ivan37RUS								
							
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  • 28 минут назад
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										0
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							Умелец Лебедев так видит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • 20 минут назад
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							Видать "творец" лепил по образу и подобию своему...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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