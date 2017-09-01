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Новости

сегодня, 11:00

"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза

Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей


Машиностроительная группа "КРАНЭКС" опубликовала итоги работы за 8 месяцев 2017 года.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем производства составил 147%, объем отгруженной продукции - 142%.
В том числе производство и отгрузка:
- экскаваторы и дополнительное оборудование 119% и 110% соответственно;
- металлоконструкции для иностранных производителей строительной техники 170% и 171%; 
- литейные изделия — 276% и 273%.
За последние 12 месяцев машиностроительная группа "КРАНЭКС" перечислила в бюджетную систему РФ 118 миллионов рублей.


Машиностроительная группа "КРАНЭКС" - группа компаний, расположенных в г. Иваново на производственной площадке площадью 45 га и совместно осуществляющих проектирование, производство, продажу и послепродажное сопровождение гидравлических гусеничных экскаваторов весом от 20 до 50 тонн, металлоконструкций для иностранных производителей экскаваторов, карьерных ковшей, а также ряд других продуктов. 
Главная задача, которую ставит перед собой "КРАНЭКС" - сделать российский экскаватор, не уступающий по качеству иностранным, а компанию конкурентоспособной по всем элементам: от производства до сбыта и сервиса.


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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
				
сегодня, 11:00

				

				"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза 
								

					Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей				

				

	    			
    
	    				
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