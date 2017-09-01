Новости
сегодня, 11:00
"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей
Машиностроительная группа "КРАНЭКС" опубликовала итоги работы за 8 месяцев 2017 года.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем производства составил 147%, объем отгруженной продукции - 142%.
В том числе производство и отгрузка:
- экскаваторы и дополнительное оборудование 119% и 110% соответственно;
- металлоконструкции для иностранных производителей строительной техники 170% и 171%;
- литейные изделия — 276% и 273%.
За последние 12 месяцев машиностроительная группа "КРАНЭКС" перечислила в бюджетную систему РФ 118 миллионов рублей.
Машиностроительная группа "КРАНЭКС" - группа компаний, расположенных в г. Иваново на производственной площадке площадью 45 га и совместно осуществляющих проектирование, производство, продажу и послепродажное сопровождение гидравлических гусеничных экскаваторов весом от 20 до 50 тонн, металлоконструкций для иностранных производителей экскаваторов, карьерных ковшей, а также ряд других продуктов.
- оцените новость:
-
(0)
- 511
- 0
Новость дня
сегодня, 11:00"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза
Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей
-
(0)
- 512