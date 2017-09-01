"Кранэкс" увеличил объем производства почти в 1,5 раза

Выплаты в бюджетную систему РФ составили 118 миллионов рублей



Машиностроительная группа "КРАНЭКС"

По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем производства составил 147% , объем отгруженной продукции - 142%.

В том числе производство и отгрузка:

- экскаваторы и дополнительное оборудование 119% и 110% соответственно;

- металлоконструкции для иностранных производителей строительной техники 170% и 171%;

- литейные изделия — 276% и 273%.

За последние 12 месяцев машиностроительная группа "КРАНЭКС" перечислила в бюджетную систему РФ 118 миллионов рублей.





Машиностроительная группа "КРАНЭКС" - группа компаний, расположенных в г. Иваново на производственной площадке площадью 45 га и совместно осуществляющих проектирование, производство, продажу и послепродажное сопровождение гидравлических гусеничных экскаваторов весом от 20 до 50 тонн, металлоконструкций для иностранных производителей экскаваторов, карьерных ковшей, а также

Машиностроительная группа "КРАНЭКС" опубликовала итоги работы за 8 месяцев 2017 года.По отношению к аналогичному периоду прошлого годаобъем отгруженной продукции -В том числе производство и отгрузка:- экскаваторы и дополнительное оборудование 119% и 110% соответственно;- металлоконструкции для иностранных производителей строительной техники 170% и 171%;- литейные изделия — 276% и 273%.За последние 12 месяцев машиностроительная группа "КРАНЭКС" перечислила в бюджетную систему РФрублей.группа компаний, расположенных в г. Иваново на производственной площадке площадью 45 га и совместно осуществляющих проектирование, производство, продажу и послепродажное сопровождение гидравлических гусеничных экскаваторов весом от 20 до 50 тонн, металлоконструкций для иностранных производителей экскаваторов, карьерных ковшей, а также ряд других продуктов.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

511

Главная задача, которую ставит перед собой "КРАНЭКС" - сделать российский экскаватор, не уступающий по качеству иностранным, а компанию конкурентоспособной по всем элементам: от производства до сбыта и сервиса.