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Новости

14 минут назад

В Иванове подростки украли из магазина 53 плитки шоколада

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела


В одном из магазинов самообслуживания на улице Ноговицыной-Икрянистовой в областном центре неизвестные похитили с прилавка магазина 53 плитки шоколада. Ущерб составил порядка 7 тысяч рублей.

Сотрудники торговой точки обратились с заявлением в полицию, и вскоре оперативники установили личности подозреваемых в краже и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались ивановцы 15 и 17 лет.

В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



ключевые слова: магазин шоколад кража подростки полиция
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