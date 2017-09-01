В День трезвости в Ивановской области пройдет ряд антиалкогольных мероприятий

Также будут организованы «горячие линии трезвости» для взрослых и детей





11 сентября, во всероссийский День трезвости, департамент здравоохранения Ивановской области организует ряд антиалкогольных мероприятий. В этот день будут работать «горячие линии трезвости» по телефонам: 30-01-42 (для взрослого населения), 37-46-55 (для детей, подростков и родителей). Пройдут выступления врачей-наркологов на радио и телевидении.

Наркологический диспансер организует фотовыставку, приуроченную к Всероссийскому дню трезвости. В храме иконы Божией матери «Неупиваемая чаша» на базе 1-го наркологического отделения состоится молебен и встреча с представителями Православного общества трезвости.

На базе образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ивановский детский дом «Звездный» будут подведены итоги конкурса рисунков, приуроченного к Всероссийскому дню трезвости, пройдет профилактическая беседа «Последствия и профилактика потребления алкоголя».

В социально-психологическом центре поддержки подростков, попавших в трудные жизненные ситуации, «Преображение» (г. Кинешма) состоится круглый стол: «Хобби – позитивный пример замещения пьянства».

Тематический вечер с Обществом трезвости при храме Преображения Господня в честь праведного Иоанна Кронштадтского пройдет в Шуе.

Дни открытых дверей диспансер проведет в амбулаторных наркологических отделениях (г. Иваново, г. Кинешма, г. Шуя) и детско-подростковом наркологическом отделении с бесплатным анонимным консультативным приемом врачами психиатрами-наркологами, врачом-психотерапевтом, консультациями психолога для несовершеннолетних и родителей.

Также в рамках Дня трезвости во взрослых и детских поликлиниках, женских консультациях, Центрах здоровья области пройдет День открытых дверей. Школы здоровья расскажут о профилактике алкогольной зависимости и пагубных последствиях употребления горячительных напитков. Для учащихся образовательных организаций врачи-педиатры и врачи-наркологи проведут лекции по профилактике алкоголизма.

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