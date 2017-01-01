В Иванове временно закроют движение на улице Марии Рябининой

В связи с ремонтом теплотрассы





По сообщению «Ивгортеплоэнерго», с 22.00 8 сентября до 09.00 10 сентября закроют автомобильное движение по ул. Марии Рябининой областного центра - от перекрестка ул. Советская до ул. 10 Августа. В это время на данном участке будет проводится ремонт теплотрассы.

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