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Новости

44 минуты назад

В Иванове временно закроют движение на улице Марии Рябининой

В связи с ремонтом теплотрассы


По сообщению «Ивгортеплоэнерго», с 22.00 8 сентября до 09.00 10 сентября закроют автомобильное движение по ул. Марии Рябининой областного центра - от перекрестка ул. Советская до ул. 10 Августа. В это время на данном участке будет проводится ремонт теплотрассы.



ключевые слова: улица автодвижение теплотрасса ремонт
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