В Ивановской области 79-летняя бабушка двое суток просидела в лесном болоте

Пока ее не спасли участники ПСО «Лиза Алерт Иваново» - ФОТО





Вчера около 6 часов вечера в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Иваново» поступило сообщение о том, что в районе деревни Торохово Комсомольского района пропала 79-летняя бабушка. Старушка уже вторую ночь находится в лесу, самостоятельно выбраться не может. Даже несмотря на то, что слышит сирены спасателей, которые ее уже два дня ищут. Мобильный телефон с собой есть, время от времени на связь выходит, но толком объяснить, где она заблудилась и как на нее выйти, не может.

«Костра нет, промокла и замерзла насмерть, еле выговаривает слова в трубку от дрожи. Инструктирована не спать, двигаться на месте, греться, слушать нас и отзываться», - рассказывают участники ПСО «Лиза Алерт Иваново».

На поиск старушки приехали 17 ивановских добровольцев. Позже подъехали три волонтера из Костромы. Но к тому моменту уже был получен четкий отклик, поэтому их помощь не пригодилась. Примерно через час старушку нашли.

«Нести бабушку не пришлось, шла сама, но лес был непростой, поэтому двое вели потеряху сзади, а остальные прокладывали дорогу (срубали сучья, заламывали ветки, делали мосты через канавы, искали броды в топких местах). Вывели, посадили в буханку, отвезли в ЦРБ - бабушку госпитализировали».

«Сегодня мы спасли еще одну жизнь. Бабуля сидела плотно в болоте и непролазах, у нее кончались силы и заряд телефона - поэтому были все шансы остаться там навсегда. Спасибо всем, кто смог приехать», - так заканчивают свой рассказ о поисках старушки добровольцы ПСО «Лиза Алерт Иваново».

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Фото: ВКонтакте / «Лиза Алерт Иваново»