В Иванове пройдет один из самых зрелищных этапов конкурса «Ивановская красавица 2017»





9 сентября, в Международный день красоты, в большом зале ивановского Центра культуры и отдыха состоится один из самых зрелищных этапов конкурса «Ивановская красавица 2017» - шоу «Мисс Талант».

Финалистки конкурса продемонстрируют для гостей и жюри свои таланты. Зрителей ожидает целый калейдоскоп неожиданных выступлений: танцы, музыка, изобразительное искусство

На этом этапе конкурса жюри определит лучшие номера, которые девушки представят на большой сцене в финале проекта. Судьба звания «Мисс Талант» решится 22 сентября в ЦКиО на финальном шоу конкурса «На крыльях красоты»

Начало конкурса в 18 часов. Вход свободный.

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