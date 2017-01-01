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В Иванове пройдет один из самых зрелищных этапов конкурса «Ивановская красавица 2017»
9 сентября, в Международный день красоты, в большом зале ивановского Центра культуры и отдыха состоится один из самых зрелищных этапов конкурса «Ивановская красавица 2017» - шоу «Мисс Талант».
Финалистки конкурса продемонстрируют для гостей и жюри свои таланты. Зрителей ожидает целый калейдоскоп неожиданных выступлений: танцы, музыка, изобразительное искусство
На этом этапе конкурса жюри определит лучшие номера, которые девушки представят на большой сцене в финале проекта. Судьба звания «Мисс Талант» решится 22 сентября в ЦКиО на финальном шоу конкурса «На крыльях красоты»
Начало конкурса в 18 часов. Вход свободный.
ключевые слова: конкурс красоты "Ивановская красавица"
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Тень. Не может падать на вождей тень. Притом что в Северной Корее все мозаичные панно с вождями — поскольку не только тень не может на них падать, еще дождь не может капать и птицы не могут ничего сделать на вождей — закрыты крышей. А соответственно, если есть крыша, то есть и тень от солнца, которая все-таки падает на вождей на протяжении нескольких часов. Но поскольку этого не может быть никогда и ни за что, снимать панно в такие часы нельзя."
(с) Виталий Манский, режиссер фильма о Северной Корее