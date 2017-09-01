Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

56 минут назад

В Иванове автомобилистка сбила 18-летнюю девушку

С тяжелейшими травмами пострадавшая госпитализирована


ДТП случилось 6 сентября около 12.25 на улице Куконковых областного центра. 56-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Грейт Уолл», сбила 18-летнюю девушку, переходившую проезжу часть по нерегулируемой «зебре».

С травмами головы, тупой травмой живота, переломом костей таза, множественными переломами ребер, травмой грудной клетки пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
  • оцените новость:
  • (1)
  • 727
  • 2







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 13 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Автомобилистка была не трезва,а тупа и стара))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									KJHGFDS								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В России две беды,и дурочки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •