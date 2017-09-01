В Иванове автомобилистка сбила 18-летнюю девушку

С тяжелейшими травмами пострадавшая госпитализирована





ДТП случилось 6 сентября около 12.25 на улице Куконковых областного центра. 56-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Грейт Уолл», сбила 18-летнюю девушку, переходившую проезжу часть по нерегулируемой «зебре».

С травмами головы, тупой травмой живота, переломом костей таза, множественными переломами ребер, травмой грудной клетки пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.

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