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Новости

7 минут назад

Жесткое столкновение автобуса и легковушки в Ивановской области

Есть пострадавший - ФОТО


Авария произошла сегодня, 6 сентября, около 18.20 У ДОМА №1 на улице Баха в Кинешме. Жестко столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль, получивший значительные механические повреждения. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП есть пострадавший. Информация уточняется.

Фото: ГУ МЧС



ключевые слова: ДТП автобус автомобиль пострадавший
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