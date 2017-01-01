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7 минут назад
Жесткое столкновение автобуса и легковушки в Ивановской области
Есть пострадавший - ФОТО
Авария произошла сегодня, 6 сентября, около 18.20 У ДОМА №1 на улице Баха в Кинешме. Жестко столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль, получивший значительные механические повреждения. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП есть пострадавший. Информация уточняется.
Фото: ГУ МЧС
ключевые слова: ДТП автобус автомобиль пострадавший
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