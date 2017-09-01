Ивановский Дворец спорта все-таки достроят

На это требуется 750 млн рублей





Вполне возможно, что судьба масштабного ивановского долгостроя будет решена в течение двух ближайших лет. Речь идет о Дворце игровых видов спорта у железнодорожного вокзала. Сегодня об этом сообщил губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Напомним, строительство спортивной арены началось 5 лет назад. Для этого потребовалось пожертвовать трамвайным депо, которое снесли до основания. На его месте начали возводить новую постройку, но так до сих пор и не закончили. Как отметил глава региона, в тот период времени в области было запланировано несколько масштабных спортивных проектов. В их числе строительство спорткомплекса в Родниках, которое, кстати, тоже до сих пор не закончено, и спорткомплекс в Приволжске. Поэтому на ивановский Дворец спорта просто не хватило денег. Сейчас на его достройку требуется 750 миллионов рублей. Кроме того, нужно переработать проект, поскольку у него истекает срок действия. Но у региональных властей всё же есть надежда, что долгострой всё-таки будет завершен.

«В конце прошлой недели мне звонил вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко. И вроде бы нам намерены помочь в достройке. Если всё сложится в этом плане, если мы к марту переработаем документацию, то через два года, в 2019-2020-м, федерация эти 750 миллионов вроде бы как собирается нам дать. И всё-таки мы получим свой Дворец спорта», - рассказал Павел Коньков.

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