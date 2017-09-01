Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

58 минут назад

Ивановский Дворец спорта все-таки достроят

На это требуется 750 млн рублей


Вполне возможно, что судьба масштабного ивановского долгостроя будет решена в течение двух ближайших лет. Речь идет о Дворце игровых видов спорта у железнодорожного вокзала. Сегодня об этом сообщил губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Напомним, строительство спортивной арены началось 5 лет назад. Для этого потребовалось пожертвовать трамвайным депо, которое снесли до основания. На его месте начали возводить новую постройку, но так до сих пор и не закончили. Как отметил глава региона, в тот период времени в области было запланировано несколько масштабных спортивных проектов. В их числе строительство спорткомплекса в Родниках, которое, кстати, тоже до сих пор не закончено, и спорткомплекс в Приволжске. Поэтому на ивановский Дворец спорта просто не хватило денег. Сейчас на его достройку требуется 750 миллионов рублей. Кроме того, нужно переработать проект, поскольку у него истекает срок действия. Но у региональных властей всё же есть надежда, что долгострой всё-таки будет завершен.

«В конце прошлой недели мне звонил вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко. И вроде бы нам намерены помочь в достройке. Если всё сложится в этом плане, если мы к марту переработаем документацию, то через два года, в 2019-2020-м, федерация эти 750 миллионов вроде бы как собирается нам дать. И всё-таки мы получим свой Дворец спорта», - рассказал Павел Коньков.



ключевые слова: Дворец спорта строительство
  • оцените новость:
  • (0)
  • 306
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									пыня-путя								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							скоро выборы 2018.. у главного обещалкина обострение прогрессирует								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня