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53 минуты назад
ПОСЛУШАЙТЕ! Скандалы в ивановском спорте не утихают
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Конфликт, которого скорее всего можно было бы избежать. В Иванове очередной скандал в детском спорте - родители подростков-пловцов из 10-й спортшколы не согласны с тем, что их детей, практически целую группу, отчислили. Официальная причина - ученики не сдали нормативы. Родители заявляют: о нормативах их в известность никто не ставил. В итоге все закончилось тем, что группе дали еще один шанс - еще один год…
Однако Татьяна Прокопенко не очень понимает эту ситуацию. Почему – в ее комментарии.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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