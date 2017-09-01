В Родниках начинают строить новое кладбище

На старом мест для захоронения уже почти не осталось





Места на старом родниковском кладбище скоро закончатся, и уже давно назрела необходимость в строительстве нового погоста. Конкурс на проектирование кладбища выиграла организация из Владимира. Соответствующий всем требованиям проект уже разработан.

Как сообщает в пресс-служба Родниковского района, местом размещения нового городского кладбища размером в 20 га станет поле недалеко от деревни Кутилово - в 1,3 км от Родников. Это место было выбрано по экологическим и высотным нормам.

На сегодняшний день на выделенном участке проведены предварительные работы - в асфальтном исполнении выполнен съезд, у которого установлен большой православный крест. Сейчас ведется корректировка проекта и сметной документации, после чего будут начаты строительные работы.

Выделенный участок будет разбит на кварталы для захоронения, планируется установка колодца и административного здания, также будет вырыт противопожарный пруд.

На днях место, отведенное под строительство нового родниковского кладбища, посетил епископ Кинешемский и Палехский Иларион.

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