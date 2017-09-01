Четыре лежневские семьи направили свой материнский капитал на образование детей





В 2017 году 4 лежневские семьи направили материнский капитал на образование своих детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лежневского района.

Напомним, использовать денежные средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. Материнским капиталом можно оплатить образование любого из детей. Главное условие – на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. Оплатить можно как саму учебу, так и проживание в общежитии.

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